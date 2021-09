Marotta: “Onana? Interessante. InterSpac? Club ora sereno economicamente. Gli Zhang…”

L'Inter ospita l'Atalanta di Gasperini, prima della partita ha parlato l'ad nerazzurro ai microfoni di Dazn

Dopo l'importante vittoria in rimonta a Firenze, l'Inter si trova oggi di fronte un altro avversario di livello . A San Siro arriva l'Atalanta di Gasperini per una sfida d'alta quota. Prima dell'inizio della gara, ai microfoni di Dazn ha parlato l'ad nerazzurro Beppe Marotta:

ONANA - "Sappiamo che il direttore sportivo Ausilio è attivo coi suoi collaboratori nel monitorare le possibilità che il mercato offre. Più di tanto non c'è da segnalare, è la routine della direzione sportiva. Portiere interessante, ma noi abbiamo un signor portiere, ce lo teniamo stretto".

AZIONARIATO - "Si è parlato tanto a livello mediatico. Cottarelli ha fatto tante dichiarazioni. L'aspetto positivo è l'amore e la passione verso questi colori, l'Inter non rimarrà mai sola. C'è anche una proprietà che ha profuso centinaia di milioni di euro, ma che ha ridimensionato gli investimenti. Oggi l'Inter è tranquilla, andiamo avanti con serenità. Magari non possiamo fare investimenti importanti, ma è una discorso che tocca tutti i club e non solo l'Inter, bisogna trovare nuovo modello di sostenibilità. La famiglia Zhang ama dare alla squadra e a noi tranquillità e vuole continuare a vincere. Dobbiamo a loro rispetto".