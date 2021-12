Inter-Perisic, è stallo sul rinnovo: “Vuole 6 milioni, il club però…”

Gli aggiornamenti sul futuro di Ivan Perisic, in scadenza di contratto con l'Inter al prossimo 30 giugno 2022

C’è distanza tra Ivan Perisic e l’Inter per il rinnovo di contratto. In scadenza al 30 giugno 2022, l’esterno croato - grande protagonista in questa prima metà di stagione - chiede di più di quanto ha in mente il club nerazzurro per prolungare l’accordo. Ecco le novità da Calciomercato.com: “L'Inter e Ivan Perisic ancora insieme? Difficile, il contratto in scadenza a fine anno resta una spada di damocle importante e i contatti fra le parti non hanno prodotto alcun avvicinamento. Il croato chiede un triennale da 6 milioni a stagione, l'Inter non va oltre un biennale da 4 e lo stallo non accenna a sbloccarsi”, si legge.