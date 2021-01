Schiavolin, ad di Snaitech, ha parlato dell’andamento delle scommesse sul campionato. Ed è diventato più difficile azzeccare i pronostici in un campionato equilibrato come questo. « La favorita per il tricolore? Per la prima volta non è la Juve. Oggi diamo l’Inter a 2.25, il Milan a 4 e la squadra di Pirlo a 4.5. Poi ci sono il Napoli a 10, l’Atalanta a 15, la Roma a 20 e la Lazio a 50. L’Inter in Champions è pagata a 1.05, il Milan a 1.2, la Juventus a 1.22, il Napoli a 1.85. Come vedete, l’equilibrio è totale», ha spiegato.

E sul prossimo capocannoniere ha detto: «Ronaldo e Lukaku sono appaiati a 2.5. CR7 non è più il favorito assoluto. Immobile lo diamo a 5.5, Ibrahimovic a 7.5 e Belotti a 10».

(Fonte: Corriere dello Sport)