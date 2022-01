Inter, il retroscena: “Sanchez? No, il più felice di tutti ieri sembrava essere…”

E' festa per tutti perché tutti in questa Inter sono importanti. Non è una frase fatte, ma la fotografia del lavoro di Inzaghi

Marco Astori

Il gol di Alexis Sanchez ha fatto esplodere una grande festa in casa Inter. I nerazzurri hanno infatti conquistato la Supercoppa Italiana all'ultimo respiro contro gli eterni rivali della Juventus. La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, racconta così i festeggiamenti in casa Inter dopo il match: "E' festa per tutti perché tutti in questa Inter sono importanti. Non è una frase fatte, ma la fotografia del lavoro di Inzaghi: in Serie A il primato è stato raggiunto a suon di record e mandando in rete 15 giocatori diversi.

Ieri l’ha decisa Sanchez, entrato insieme a Correa per Lautaro e Dzeko. Ma alla fine quello più felice sembrava proprio il centravanti bosniaco, al primo trofeo italiano. Atteso, sognato, desiderato, Edin in estate ha salutato Roma per vincere. Per lo scudetto siamo a metà del viaggio, ma intanto questa Supercoppa è di una dolcezza infinita, arrivata contro quella Juve che a lungo lo aveva inseguito negli ultimi anni", si legge sulla Rosea.