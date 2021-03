Inter, gli scontri diretti non sono più un problema. Conte e la formula dell’equilibrio

L'allenatore nerazzurro ha cambiato la mentalità della sua squadra. Se prima la pressione portava a sconfitte dolorose adesso sembra domata

Non è cambiato solo tutto per certi calciatori. Ma pure per l'Inter intera. Perché la questione degli scontri diretti aveva fatto la differenza nella scorsa stagione. Lo scudetto si era perduto proprio nei match contro Lazio e Juventus. Ma era successo anche in CL, quando ci si era trovati di fronte al Barcellona. O in finale di EL, quando c'era da battere il Siviglia, un ultimo sforzo dopo tante partite vinte, ma all'Inter non era riuscito.