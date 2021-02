Inter, una sentenza tranquillizza Conte per il derby. Ma c’è chi ancora deve dargli la prima gioia

Lukaku può essere ormai considerato un uomo derby per l'Inter, tocca a Lautaro raggiungere il compagno. Già a partire da domenica

La sicurezza di Conte ha un nome e un cognome: Romelu Lukaku. Il centravanti dell'Inter contro i cugini rossoneri non sbaglia un colpo da quando è in Italia. Quattro incontri, quattro gol. Si può tranquillamente affermare, senza paura di essere smentiti, che Big Rom quando vede rossonero si scatena. Tre incroci in campionato e tre reti (due vittorie e una sconfitta), una gara di Coppa Italia e un gol decisivo ai fini della qualificazione. Un bilancio non proprio da buttare via, per un giocatore che a detta dei detrattori "non segna mai contro le grandi". Domenica un'altra grande opportunità per confermarsi, per poter essere determinante. Conte non ha dubbi e Lukaku è pronto per timbrare ancora una volta il cartellino.