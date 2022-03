Inter, Skriniar cambia ruolo l’anno prossimo: ha già dimostrato che può farlo

In casa nerazzurra si ripartirà dallo slovacco in odore di rinnovo: è pronto a prendere il posto di Stefan De Vrij

La difesa dell'Inter cambia volto il prossimo anno. La possibile partenza di De Vrij sembra destinata a far spazio all'arrivo di Bremer, ma questa potrebbe non essere l'unica novità. Spiega infatti il Corriere dello Sport di oggi: "L’insistenza nell’impiegare Skriniar come vice-De Vrij non nasce dalla semplice necessità del momento, vale a dire una squalifica, un infortunio o un turno di riposo. Il futuro dello slovacco, infatti, non sarà più da braccetto, ma da centrale. E si tratta dell’ulteriore segnale che quello dell’olandese, invece, è lontano da Milano".

Lo slovacco ha già dato dimostrazione di grande affidabilità anche al centro del terzetto difensivo, come sottolinea il quotidiano: "L’idea è che il nuovo leader della difesa sia Skriniar. Dopo essere diventato un perfetto braccetto per la difesa a 3, in questa stagione, lo slovacco ha fatto vedere di interpretare al meglio anche il ruolo di centrale. E’ vero che non ha le stesse doti tecniche di De Vrij e che è meno portato alla costruzione. A differenza di quello di Conte, però, nel sistema difensivo di Inzaghi sono soprattutto i braccetti a salire e ad appoggiare il centrocampo. Il centrale, invece, deve dare maggiore copertura. E se la linea è impostata per restare alta, è determinante che sia veloce per scappare rapidamente indietro. E, da questo punto di vista, nonostante la stazza simile, Skriniar è più rapido dell’olandese".