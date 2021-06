Libero – Inter, Skriniar via con offerta shock. Per sostituirlo due nomi in Serie A

I nerazzurri potrebbero far cassa anche sacrificando il difensore slovacco in caso di offerta irrinunciabile

L'Inter potrebbe rinunciare a Milan Skriniar? In viale della Liberazione faranno di tutto per tenerselo stretto, ma in caso di offerta irrinunciabile potrebbero anche decidere di lasciarlo partire. Per questo hanno già sondato due piste in Serie A per il possibile sostituto. Si legge su Libero: "Filtrano smentite dal club nerazzurro pure sul mancino Jordi Alba del Barcellona, accostato con forza dalla stampa catalana all’Inter che valuta invece Mancini (25, in odore di rinnovo con la Roma) e Milenkovic (24, Fiorentina) qualora arrivasse un’offerta shock per Skriniar (26, almeno 50 milioni)".