Inter, Sottini sul ritiro: “Occasione per metterci in mostra e lavorare con campioni

Chance importante per Edoardo Sottini, Giovane della primavera nerazzurra, che in questo ritiro di Appiano e a disposizione di Simone Inzaghi. Il difensore ha parlato ai microfoni di Inter TV: “Per noi ragazzi è un'occasione importantissima per metterci in mostra e per mettere benzina e per arrivare a lavorare al livello di questi grandi campioni”.