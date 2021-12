Inter-Torino, le formazioni ufficiali: Vidal al posto di Barella. In attacco…

Le scelte di Simone Inzaghi ed Ivan Juric per la gara di questo pomeriggio tra nerazzurri e granata a chiudere il girone d'andata

Ultimo match del 2021 per l'Inter di Simone Inzaghi. I campioni d'inverno scendono in campo alle 18.30 al Meazza per affrontare il Torino nel tentativo di chiudere nel migliore dei modi un anno solare davvero positivo. Ancora tre punti per godersi in tutta tranquillità i posticipi di Napoli e Milan, impegnate rispettivamente contro Spezia ed Empoli, e la sosta in attesa del girone di ritorno. Il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di Nicolò Barella, fuori per squalifica: al suo posto ci sarà Arturo Vidal. In difesa torna Milan Skriniar dopo il turno di riposo osservato a Salerno, mentre in attacco spazio al tandem titolare formato da Lautaro e Dzeko. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro: