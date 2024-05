Ultimo giorno di "scuola" per l'Inter di Simone Inzaghi, che affronta il Verona in trasferta. Ecco come ha analizzato la sfida e il finale di stagione Yann Sommer: "Il mio primo anno all'Inter? Un anno fantastico, un bellissimo primo anno in cui mi sono divertito tanto. Tante buone partite, qualche partita meno positiva in Coppa, tanti clean sheet. Mi sono divertito e abbiamo fatto un ottimo campionato".