Vieri: “Inter, in tanti sono stanchi. Perché no Sanchez-Correa?”

L'ex attaccante nerazzurro ha parlato della crisi di punti della squadra nerazzurra e in particolare ha parlato delle riserve

Vieri, sulla Bobo TV, ha parlato della stanchezza dell'Inter e dell'alternativa di impiegare di più le riserve. «Giocherei con Sanchez e Correa, sono tutti stanchi là davanti. E ne sono stanchi almeno 7-8 in squadra, deve cambiare perché l'Inter ha una rosa forte. Gosens, Correa non hanno giocato e vanno buttati dentro. Qual è il problema? Chi ha giocato meno deve giocare di più. Deve farli giocare per non trovare sempre tutti impiccati. Se giocano sempre gli stessi è ovvio che se sono stanchi non vinci le partite. L'Inter ha vinto con il Liverpool e quindi non sembrava tanto morta dopo il derby. Inutile comprare Correa a 30 mln. Sanchez anche deve giocare di più: sono stanchi Lautaro e Dzeko. Bisogna vincere le partite per vincere lo scudetto», ha evidenziato.