Inzaghi: “Calendari? Vogliamo partire subito bene. Inter concentrata sulla preparazione”

Il commento dell'allenatore nerazzurro dopo che è stato rivelato il calendario della Serie A della nuova stagione

La Lega Calcio ha presentato il calendario della nuova stagione. Dal sito ufficiale dell'Interarriva il commento dell'allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi: «Lavoriamo per farci trovare pronti per l'inizio di questa Serie A. La sfida contro il Genoa sarà sicuramente interessante e stimolante. Giochiamo la prima in casa e vogliamo assolutamente partire bene».