Inzaghi: “Cambi sbagliati? Perisic sembra sia solo un crampo, Lautaro mi ha dato tutto”

Le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa

Simone Inzaghi ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa dopo la sconfitta nel derby: "Dovremo mettere ancora più voglia e rabbia in determinate partite. Siamo arrivati 1-0 al 70' e avremmo meritato di più. Avremmo parlato di altro. Dobbiamo uscirne più forti da questa sconfitta sapendo che fa male a noi, alla nostra società e ai nostri tifosi. Ci tenevamo tanto. Futuro Inter compromesso? Ma no, anche se chiaramente una sconfitta nel derby non è uguale alle altre. Dobbiamo uscirne più forti di prima. Avremo un giorno per analizzarla, poi avremo Roma, Napoli e Liverpool. Dovremo uscirne fortificati, abbiamo fatto un'ottima partita ma in certe partite dobbiamo fare di più.

Cambi sbagliati? Perisic ha avuto un indurimento al polpaccio, sembra sia stato solo un crampo forte. Lautaro mi ha dato tutto quello che aveva, è stato bravissimo. Calhanoglu ha dato tutto fino a quel momento, poi è stato ammonito. Occasioni sprecate? Il risultato è bugiardo, lo avete visto tutti voi. Bisogna fare i complimenti al Milan. Il rammarico di non aver fatto il secondo gol, di non aver chiuso la partita. Bisogna uscirne più forti. In determinate partite va messa più cattiveria. Scudetto? Penso sia tutto uguale a prima. Abbiamo sprecato una grandissima occasione soprattutto per come abbiamo giocato per 70 minuti. Serve qualcosina in più ma per 70 minuti mi sono divertito a vedere giocare la squadra".