Inter, Inzaghi cresciuto con la squadra: il gioco la sicurezza. Dopo la sosta tre cime Coppi

Inizio di stagione esaltante per l'Inter di Inzaghi . Conquistati gli ottavi di finale di Champions League con due turni d'anticipo, primo posto in campionato. Ora viene il bello: domani i nerazzurri avranno il Frosinone in casa, poi la sosta. Alla ripresa due trasferte complicate: Juventus e Napoli.

"Primo posto in campionato e in Champions, qualità media di gioco molto alta, il devastante Thuram simbolo del felice inserimento dei nuovi. Nel primo tratto di stagione, sul cruscotto di Simone Inzaghi, nessuna spia accesa. Tutto sotto controllo. Le vittorie di Bergamo e Salisburgo hanno certificato il balzo di status dell’Inter che, dopo la finale di Istanbul, ha più personalità e più sicurezza. Non ha più bisogno di essere dominante per vincere. Come contro l’Atalanta e il Salisburgo, può concedere senza soffrire troppo e sa colpire al momento giusto. Quando mercoledì sera in Austria sono entrati Barella e Lautaro, l’hanno pensato tutti: «Ora l’Inter vince». E’ un altro scarto virtuoso: prima spesso calava con i cambi, ora cresce. Lo stesso Simone pare più sicuro nella gestione del turnover. E’ cresciuto con la squadra. Non c’è concorrente che abbia linee di gioco riconoscibili e codificate come quelle nerazzurre. E’ il gioco la vera sicurezza dell’Inter", spiega La Gazzetta dello Sport.