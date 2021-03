Italia, Mancini: “Bicchiere mezzo pieno, era una partita difficile. Sono felice perché…”

Intervenuto ai microfoni di RAI Sport al termine di Lituania-Italia (0-2), Roberto Mancini ha analizzato la prestazione della squadra

"Il bicchiere per noi è mezzo pieno. Le partite sono tutte difficili, non era facile vincere su questo campo. Se le sblocchi, riesci a giocare meglio, perché l'altra squadra si apre e trovi più spazi. Altrimenti loro si chiudono e devi trovarteli. Immobile? Bisogna valutare tante cose, normale essere appannati in questo momento della stagione. L'importante è che lui e gli altri ci siano. Tre partite in una settimana sono tante, in futuro ne dovremo tenere conto. 25 convocati? Penso possa essere una valutazione giusta. Io come Lippi? Sarei contento di raggiungerlo a dicembre 2022. Ora sono felice, perché siamo in testa nel gruppo. Ma i numeri al momento sono fini a loro stessi".