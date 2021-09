Julio Cesar: “Triplete? Che emozioni! Inter forte, Barella mi ricorda Stankovic”

Le dichiarazioni di Julio Cesar da San Siro prima della sfida tra l'Inter e il Real Madrid, nell'esordio stagionale in Champions League

In diretta in collegamento da San Siro con Amazon Prime prima del fischio d'inizio della sfida tra l' Inter e il Real Madrid , l'ex portiere nerazzurro Julio Cesar ha parlato della squadra di Simone Inzaghi, che questa sera esordisce nella Champions League 2021/2022:

Un anno fa il pari con lo Shakhtar e l'eliminazione nei gironi: "Sicuramente il passato conta, la squadra ha un po' di pressione addosso. Ai tifosi dell'Inter manca la Champions dopo 10 in cui non ha passato il girone. Quest'anno l'Inter ha una bellissima rosa - anche se ha venduto Lukaku, che ha fatto bene bene -, e può giocarsela alla pari con tutti".

Il brasiliano ha parlato anche di Edin Dzeko e della storia del bosniaco, con un'infanzia sofferta: "Oggi è orgoglioso per quello che ha fatto e dove arriverà. E' un esempio per tutti. Non sapevo questa storia e mi sono commosso. Come ha detto lui, i genitori sono stati importanti. Devo solo applaudirlo".