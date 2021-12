Juventus, Arrivabene: “Mercato? Scordiamoci colpi di teatro. A gennaio…”

Le parole dell'amministratore delegato bianconero a proposito del momento di difficoltà che anche il club torinese sta affrontando

Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima del match con il Bologna: "Mercato? Grazie per la domanda, mi dà modo di chiarire alcune cose. Siamo in dirittura d'arrivo con l'aumento di capitale, i segnali da parte degli azionisti sono stati positivi. Vuol dire che hanno fiducia nel piano di risanamento e di rilancio della società. Voglio chiarire che servirà per dare stabilità ai conti della squadra, non è un'operazione che ci proietta sul mercato facendo colpi di teatro. Scordiamoci questo aspetto: la società è stata colpita soprattutto da due anni di Covid e oggi siamo impegnati sul rilancio, a riflettere e valutare bene per poi fare quello che il conto economico ci permetterà di fare. Bisognerà vendere? Non necessariamente, si faranno le riflessioni necessarie e poi i piani. Non sarà un mercato di gennaio particolarmente interessante e impegnativo".