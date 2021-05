CorSera – Juventus-Inter, Conte si danna fino a un certo punto ma Calvarese…

Il quotidiano sottolinea gli errori commessi dall'arbitro nella direzione di ieri pomeriggio

Anche il Corriere della Sera in edicola questa mattina boccia la direzione di gara di Calvarese in Juventus-Inter. Questo il focus proposto dal quotidiano: "Arbitraggi approssimativi come quello di Calvarese aggiungono nervosismo e veleni a un finale di campionato già condizionato dalle differenti motivazioni delle squadre. Non che l’Inter si tiri indietro, anzi nella ripresa gioca quasi solo nella metà campo juventina. Però tre gol in campionato la squadra di Conte li aveva subiti solo a settembre e lo stesso grande ex si danna fino a un certo punto a bordo campo".