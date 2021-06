UFFICIALE – Eriksen sarà operato: “Impiantato defibrillatore cardiaco, ha già detto sì”

L'aggiornamento sulle condizioni del danese direttamente dal medico della nazionale, in contatto con l'ospedale

"Il dottore della nazionale Morten Boesen è rimasto in contatto con lo specialista cardiaco del Rigshospitalet e Christian Eriksen e questo è l'ultimo aggiornamento. "Dopo aver sottoposto Christian a diversi esami al cuore, è stato deciso che dovrà avere un ICD (defibrillatore cardiaco impiantabile). Questo strumento è necessario dopo un attacco cardiaco dovuto ad anomalie di ritmo. Christian ha accettato la soluzione e il piano è stato approvato dagli specialisti, che raccomandano lo stesso trattamento. Incoraggiamo ognuno a dare a Christian e alla famiglia la sua privacy in futuro"". Questo il comunicato emesso poco fa dalla nazionale della Danimarca in merito alle condizioni di Christian Eriksen.