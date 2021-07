Luis Alberto, Sky: “Ritardo non per ragioni di mercato. Il prezzo nel suo caso…”

Di lui si era parlato in chiave Inter. Quando non si è presentato nel giorno stabilito da Sarri per il raduno è scoppiata la polemica

Eva A. Provenzano

Secondo alcune indiscrezioni, dietro al ritardo di Luis Alberto rispetto al giorno fissato dalla Lazio per il raduno con Sarri c'era l'Inter. Nel senso che il club nerazzurro lo avrebbe sedotto ed abbandonato. Si era parlato di lui quando Inzaghi era passato sulla panchina dell'Inter e quando era diventato importante per il club interista avere un sostituto di Eriksen. Poi era arrivato Calhanoglu.

A Skysport non sono dello stesso parere. «Non credo che ci siano dietro questioni di mercato - ha spiegato Luca Marchetti - ha ancora quattro anni di contratto. Il prezzo lo fa La Lazio e non il calciatore. Puoi anche dire che non ti trovi bene in un determinato club ma poi devi portare le offerte. Non è da considerare semplice un suo addio».

(Fonte: SS24)