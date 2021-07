Lukaku nella top11 di Euro2020. L’Inter: “Un altro riconoscimento importante”

L'attaccante è stato inserito nella miglior formazione del torneo scelta dall'UEFA e il club nerazzurro lo ha incensato sul suo sito

Lukaku è entrato nell'undici ideale, scelto dall'UEFA, dopo Euro2020. Il giocatore nerazzurro è stato eliminato con il suo Belgio dall'Italia di Mancini ma è rientrato tra i migliori del torneo per come ha trascinato i suoi compagni. Quattro i gol segnati dal giocatore che nel match inaugurale contro la Russia ha dedicato la sua doppietta ad Eriksen per quanto gli è successo nella gara contro la Finlandia.