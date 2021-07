Marcos Alonso ha grande voglia di Inter: contatti con l’agente, sogna l’Italia

La Gazzetta dello Sport rilancia il nome dello spagnolo del Chelsea per la corsia mancina nerazzurra

Si legge sulla rosea: "Oggi che Alonso vive un momento di incertezza a Londra, la voglia di Inter è ritornata forte. La novità degli ultimi giorni è proprio questa: lo spagnolo pare fortemente motivato a lasciare il Chelsea ora che a sinistra il traffico è diventato intenso. Chilwell è il titolare indiscusso per Tuchel, poi la concorrenza si arricchisce di Emerson Palmieri , campione d’Europa con l’Italia dopo aver vinto la Champions con i Blues, e di Baba, rientrato dal prestito al Paok Salonicco. Troppi quattro uomini per una maglia anche se giochi per il club campione d’Europa che avrà anche nella prossima stagione la voglia di arrivare in fondo a tutte le competizioni e che vuole tornare a puntare alla vittoria della Premier. Per questo Alonso continua a guardarsi intorno e a sognare un ritorno in Italia, dopo l’esperienza dal 2013 al 2016 con la Fiorentina".

L'agente del calciatore è a Milano, ma al momento non si registrano incontri con l'Inter. Sarà difficile impostare un dialogo con il Chelsea: "Oggi i Blues valuterebbero solo una cessione definitiva. E alle loro condizioni, con una richiesta iniziale di almeno 15-20 milioni. Vista la crisi che c’è in giro, quella dello spagnolo non è la posizione più comoda per andare a un muro contro muro. Però Alonso ha fatto capire al suo club che vorrebbe più spazio per giocare e che è pronto a cambiare aria. Basterà per essere accontentato? I contatti con il suo agente sono stati costanti negli ultimi mesi. Quella voglia di Inter che era emersa a giugno, in pieno testa a testa Chelsea-Psg per Hakimi, non è ancora andata via".