Napoli-Atalanta, Marino: “Scudetto? Prematuro parlarne, non siamo al giro di boa”

Il dg del club bergamasco ha parlato prima della gara tra la formazione di Gasperini e quella di Spalletti

Prima di Napoli-Atalanta, il direttore generale del club bergamasco, Umberto Marino ha parlato della squadra di Gasperini come 'candidata allo scudetto'. «Scaramanzia? Talmente prematuro ora parlare di questa cosa. È una stagione lunghissima, tra campionato e coppe, non siamo neanche al giro di boa, è veramente presto parlare dell'argomento titolo. La Champions? In questo momento non ci stiamo pensando, perché la gara col Napoli è importante dal punto di vista della classifica e dal punto di vista del valore della squadra in campo. Siamo concentrati su questa gara, poi penseremo al Villarreal, molto attesa perché ci giochiamo tanto».