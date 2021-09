Marocchi: “L’Inter era un punto interrogativo, ora è la favorita per lo scudetto”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha presentato così la partita dell'Inter contro la Sampdoria

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha parlato così dell'Inter in vista del match con la Sampdoria:

"Diamo per scontato che l'Inter vinca ma prima, fino a qualche settimana fa, c'era un grande punto interrogativo dopo le partenze di Hakimi e Lukaku, ora è la favorita per vincere lo scudetto. Niente turnover? Vuol dire che Inzaghi non fa calcoli e punta al campionato. Ma c'è una cosa sui rinnovi? L'acquisto di Calhanoglu, a quelle cifre, porta i giocatori a battere cassa perché gli altri hanno vinto lo scudetto. Va mantenuto l'equilibrio".