Ct Belgio: “Lukaku out contro la Bielorussia? Non è facile giocare 3 partite in 7 giorni”

Le parole di Roberto Martinez al termine del pareggio tra il suo Belgio e la Repubblica Ceca

Intervenuto ai microfoni dei cronisti dopo il pareggio contro la Repubblica Ceca, Roberto Martinez, ct del Belgio, ha parlato così della gara della sua squadra: "Siamo stati messi in difficoltà da un'ottima squadra e abbiamo dovuto adattarci, cambiando il modo di giocare. Siamo stati in grado di reagire, ed è quello che ho portato via da questa partita. Dobbiamo fare di meglio, ovviamente, ma sono abbastanza contento della reazione della squadra. Lukaku e De Bruyne a riposo contro la Bielorussia?Analizzeremo ogni caso separatamente. Innanzitutto cercheremo di recuperare, perché giocare tre partite in sette giorni non è facile".