Messi: “Lautaro giocatore spettacolare, somiglia molto a Suarez”

Lionel Messi ha tessuto le lodi di Lautaro Martinez in un'intervista proposta da Sky Sport: ecco le sue parole

Lautaro Martinez ha disputato una grande stagione ed è l'indiziato numero 1 per fare da spalla a Leo Messi in Nazionale per la Copa America. Lo stesso '10' del Barcellona ne ha parlato così: "Lautaro è spettacolare, è in una condizione impressionante. E' un giocatore molto forte, bravo nell'uno contro uno, segna tanti gol, in area lotta con chiunque, prende palla, si gira, recupera palla dal solo, ha qqualità, è completo. Somiglia molto a Suarez. Tutti e due gestiscono bene il corpo, difendono bene palla, si girano, segnano. Sono molto simili".