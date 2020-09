Sabatini: “Messi al City per 500mln? Non condannateli, un’opera d’arte non ha prezzo”

Walter Sabatini, a Rimini per l’inizio del calciomercato come vi abbiamo raccontato, ha parlato dell’intenzione del Manchester City di prendere Messi dal Barcellona. Questo è il pensiero dell’ex dirigente nerazzurro, ne ha parlato ai microfoni di Skysport: «Non so se saranno ligi alle regole ma vivo della bellezza di un’opera d’arte e non ha prezzo. non mi scandalizzo se il pezzo di messi è di 500 mln, non mi stupisco perché il popolo ha bisogno di bellezza e noi abbiamo il dovere di dare bellezza alle persone. Non mi scandalizza anche se con quei soldi ci si sana un disavanzo dello Stato. Vogliono però fare una cosa bella per il pubblico che se lo merita e non si deve condannarli».

(Fonte: SS24)