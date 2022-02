Moviola Genoa-Inter, Marelli: “Fallo di Perisic? Ecco perché VAR non interviene”

Le considerazioni dell'ex arbitro sul fallo commesso ad inizio ripresa dal croato

Nessun intervento del VAR, giustamente, come spiegato da Luca Marelli negli studi di DAZN: "E' un episodio molto al limite, sul quale il VAR non interviene mai perché ci sono elementi sia a sostegno del giallo che del rosso. Per il rosso manca la velocità di impatto e poi Perisic ha tentato di ritrarre la gamba non colpendolo pienamente. Detto ciò, avrei preferito se lo avesse estratto".