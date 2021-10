No Vax in Serie A? 3 club non hanno fornito i dati. FCIN1908: “Inter col 100% di vaccinati”

Il punto sulla situazione vaccinati in serie A

Repubblica ha recentemente dedicato un approfondimento ai No Vax della serie A. Il campionato italiano, uno dei più virtuosi in questo ambito, può vantare il 98% dei tesserati vaccinati. Ma anche in questo contesto c'è una piccola minoranza: circa venti No Vax, quelli che tra calciatori e membri degli staff (quindi quello che in gergo si chiama il "gruppo squadra") hanno rifiutato il vaccino. Venti su circa mille.

Scrive Repubblica: "Al momento, chi si è vaccinato non deve più sottoporsi al tampone ogni 48 ore previsto dal protocollo. Da venerdì anche in Serie A scatterà il green pass obbligatorio. E la commissione medica della Figc pubblicherà un nuovo protocollo per adeguarsi alle normative nazionali. I No Vax, per giocare con gli altri, dovranno sottoporsi al tampone. I numeri della A sono rassicuranti. E anche se alcuni club (Milan, Udinese e Sassuolo) non svelano i dati ufficiali, ce ne sono almeno altri sette che garantiscono il 100% di vaccinati. Ma c’è anche il caso di una società che ha in gruppo 5 refrattari, altre due ne hanno tre, tutte le altre un caso soltanto. Pure il Genoa ne aveva uno, ma lo ha ceduto nel mercato estivo liberandosi, oltre che del suo stipendio, anche di possibili rischi".