Olanda-Danimarca, le formazioni ufficiali: Dumfries dal 1′, panchina per Eriksen

L'esterno nerazzurro è tra i titolari negli orange nel match amichevole di questa sera contro la Danimarca dell'ex Eriksen

Olanda e Danimarca sono pronte ad affrontarsi in uno dei match amichevoli di quest'oggi tra nazionali. In campo ci sarà dal primo minuto Denzel Dumfries: l'esterno dell'Inter sarà regolarmente al suo posto, a differenza di Stefan De Vrij, rimasto per infortunio ad Appiano Gentile. In panchina nella Danimarca l'ex nerazzurro Christian Eriksen. Calcio d'inizio alle 20.45.