Social / Padelli saluta l’Inter: “Un sogno. Da sempre e per sempre uno di voi”

Si è chiusa ufficialmente ieri l’esperienza all’Inter di Daniele Padelli: il portiere, sotto contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno, nel frattempo si è accasato all’Udinese, ma i ricordi degli ultimi 4 anni trascorsi a...

Si è chiusa ufficialmente ieri l'esperienza all'Inter di Daniele Padelli: il portiere, sotto contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno, nel frattempo si è accasato all'Udinese, ma i ricordi degli ultimi 4 anni trascorsi a Milano sono ancora vivi nella sua mente e nel suo cuore. Per questo motivo Padelli ha voluto salutare l'Inter e tutto l'ambiente nerazzurro con un emozionante messaggio postato sui propri profili social: "È quando sei bambino che i tuoi sogni ti sembrano realtà, che li vedi davanti a te, li senti nel tuo cuore, li vedi reali fino al punto in cui perdi la dimensione della finzione... Poi la favola si realizza davanti ai tuoi occhi in tutti i suoi dettagli. Ecco... Di fronte a un bambino che ha realizzato il suo sogno io non riesco a trovare molto altro da aggiungere. Questa è la mia storia. Con immenso orgoglio e gratitudine... Da sempre e per sempre uno di voi. Daniele".