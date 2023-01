Parolo: “Tavecchio ha sempre voluto il bene dei club. Ci ha messo la faccia e…”

"Ho un bellissimo ricordo, soprattutto ad Euro 2016, quando è venuto a trovarci in ritiro a Montpellier e giocavamo a freccette con lui, era come il nonno con tutti i nipoti. Le immagini della festa per la vittoria contro la Spagna sono fantastiche, c'era un'atmosfera bellissima. Per quanto riguarda l'esperienza con la Svezia, diciamo che si era sgretolato tutto quanto già prima della partita, ognuno aveva i suoi problemi da risolvere e lui ha fatto delle scelte. Ci siamo visti ultimamente, da quando mi sono trasferito qua al Nord, nel calcio c'è sempre stato, ha sempre cercato il bene delle società, mettendoci anche la faccia. Ho un grande ricordo e un bellissimo rapporto per le poche volte che ci siamo visti, questo è il mio ricordo su di lui".