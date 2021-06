Pellegatti: “Turbato per Calhanoglu. Avrei preferito non andasse all’Inter”

Il giornalista, tifoso del Milan, Carlo Pellegatti ha commentato sul suo canale Youtube l'affare Calhanoglu

"Sono turbato per la questione Calhanoglu. Perdere un giocatore per un milione di differenza che è importante per bilancio e per una questione di principio, ma perderlo a favore dell'Inter mi lascia un po' turbato. Il Milan dopo aver perso Donnarumma perde anche Calhanoglu, ora bisogna trovarne uno più bravo di lui. E bisogna anche pagarlo. Gli eventuali 25-30 milioni che il Milan può mettere, se li metti lì non li hai per la fascia destra o per l'attacco. Calhanoglu non è un fenomeno ma ora devi prenderne uno uguale o migliore. Secondo i dirigenti si troverà un'alternativa più valida dal punto di vista tecnico. Ora il Milan aspetterà per avere un giocatore in prestito o con possibilità sostenibili. Il numero 10 non arriverà al raduno ma aspetterà un giocatore in prestito, dimenticatevi i nomi che escono ora. Perdere due assi importanti in un mese non è facile da sopportare per i tifosi del Milan. Bisogna accelerare la questione Kessiè e Romagnoli, non dobbiamo diventare il negozio dove vengono lucidati i gioielli e poi gli altri se li vengono a prendere. Possiamo fare come la volpe e l'uva e dire che non è bravo, ma avrei preferito che non fosse andato all'Inter ma in un'altra squadra".