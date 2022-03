Pedullà: “Perisic, situazione delicata e aperta. Questa l’offerta dell’Inter”

La questione Brozovic è definita, quella di Handanovic è da tenere sotto occhio e poi c'è anche il contratto dell'esterno sul tavolo nerazzurro

Ivan Perisic non ha ancora rinnovato con l'Inter e un punto sulla sua situazione contrattuale è stato fatto anche da Alfredo Pedullà, per La Gazzetta dello Sport. L'esperto di mercato spiega che tra il club nerazzurro e il croato è una questione aperta al contrario della situazione di Brozovic, già ben definita. "Accordi chiusi. C'è da trovare solo il momento giusto per l'annuncio del rinnovo avvenuto".