Pinto: “Mourinho, così si è convinto sul progetto Roma. Dzeko, il rapporto…”

Durante la presentazione dei calendari di Serie A, il ds giallorosso ha parlato dell'allenatore e dell'attaccante

«Stiamo lavorando per Mourinho e la Roma. Siamo entusiasti per l'arrivo di Mou ma abbiamo lavoro da fare per migliorare la Roma per avere risultati in questa stagione. Dzeko? È felice, motivato. Sta bene fisicamente. Mourinho carica i calciatori ma il rapporto con lui viene da lontano. Spero possa essere utile in questa stagione come lo è stato nelle altre stagioni».