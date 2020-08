Palmeri ironizza: “Inter e Juve preparano lo scambio Gagliardini-Bernardeschi per…”

Nell’economia della partita contro il Lione che ha portato all’eliminazione della Juventus dalla Champions League, resta clamoroso l’errore di Federico Bernardeschi nel corso del primo tempo a porta praticamente vuota e da pochi centimetri dalla linea. Un errore che ha richiamato in qualcuno il ricordo dell’errore di Roberto Gagliardini durante Inter-Sassuolo. Da qui l’ironia del giornalista Tancredi Palmeri che, su Twitter, ha scritto:

“Inter e Juventus preparano lo scambio alla pari Gagliardini per Bernardeschi per incrementare entrambi l’apporto in zona gol“.