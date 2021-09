Sconcerti: “Uno tra Raspadori e Scamacca via per 40/50 milioni a fine anno”

Le dichiarazioni del noto giornalista sportivo sui due attaccanti del Sassuolo, seguiti anche dall'Inter in chiave mercato

Mario Sconcerti dice la sua in merito alla crescita di due giovani attaccanti seguiti anche dall’Inter. Stiamo parlando di Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca, nel mirino dei nerazzurri già dalla scorsa finestra di mercato. Ecco le parole del noto giornalista sportivo a TMW Radio: “Sono convinto che Scamacca sia un buon giocatore. Loro preparano sempre il giocatore con stagioni di vantaggio. E' un giocatore completamente diverso a Raspadori, ma trova la porta. E' bravo nel tirare di taglio quasi come Immobile. Se lo metti davanti alla porta ha qualche imbarazzo in più. Quest'anno si spartirà la torta con Raspadori, che rimane in vantaggio. Poi uno dei due andrà via tra un anno a 40-50 milioni".