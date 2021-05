Scudetto Inter, Conte gioisce anche sui social: “Conquistato! We’ve done it!”

Il post social del tecnico nerazzurro per festeggiare la vittoria del tricolore

Dopo la lunga intervista concessa ai microfoni di Rai Sport, Antonio Conte ha voluto festeggiare la vittoria dello scudetto dell'Inter anche sui social network. Chiarissimo il post del mister su Instagram, con il quale non ha voluto utilizzare giri di parole: "Conquistato! We've done it!", ha scritto.