Inter TV, retroscena sull’infortunio di Sensi: “Tutti i giocatori della Sampdoria…”

Il centrocampista nerazzurro rientra in infermeria: stop per il giocatore dopo un contrasto con un giocatore della Sampdoria.

Prosegue il periodo negativo per Stefano Sensi, che in un contrasto con un giocatore della Sampdoria si è nuovamente infortunato. Nel finale della partita, l'episodio che lo ha costretto ad abbandonare il campo lasciando i compagni in 10 (Inzaghi aveva esaurito tutti gli slot per i cambi). Simone Inzaghi ha già praticamente escluso che Stefano possa giocare contro il Real Madrid: "Purtroppo Sensi non sta bene. Aveva fatto gli ultimi giorni nel migliore dei modi, era entrato nel migliore dei modi". Inter Tv ha raccontato un piccolo retroscena accaduto proprio dopo l'infortunio di Sensi, quando il giocatore ha deciso di abbandonare il campo nonostante avesse stretto i denti per un po': "Mentre Sensi stava abbandonando il campo tutti i giocatori della panchina della Sampdoria si sono avvicinati per un piccolo gesto e una parola di incoraggiamento".