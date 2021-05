Serie A / Raspadori-Berardi, il Sassuolo espugna Marassi: Genoa sconfitto 1-2

I neroverdi vincono e sorpassano momentaneamente la Roma al settimo posto in classifica: ai rossoblu non basta Zappacosta

Nel lunch match della trentacinquesima giornata di Serie A il Sassuolo si impone per 1-2 sul campo del Genoa: neroverdi in vantaggio dopo un quarto d'ora con Raspadori, nella ripresa raddoppia Berardi. Inutile nel finale di gara il gol della bandiera dei padroni di casa con Zappacosta. Con questo successo gli emiliani salgono a quota 56 punti in classifica, sorpassando momentaneamente la Roma al settimo posto.