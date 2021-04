Severgnini: “Conte resti, addio sarebbe errore. Zhang? Mi fece questa domanda”

Le parole del giornalista e tifoso nerazzurro: "Conte? L'anno prossimo andarsene sarebbe un errore per lui e un dispiacere per noi"

Beppe Severgnini , giornalista e grande tifoso dell'Inter, ha parlato così alla Domenica Sportiva del momento della squadra di Antonio Conte e delle ultime dichiarazioni del tecnico : "Si è sbilanciato anche lui, poi dietro non arrivano al galoppo tranne l'Atalanta. L'Inter è una squadra che ha il motore e la carrozzeria ancora ottimi ma in cui si vede ogni tanto la spia della riserva: con il Verona ho visto stanchi Barella, Brozovic e Lukaku. Però quando hai una difesa così alla fine ce la fai.

Conte? Io sono convinto che gli allenatori che funzionano con l'Inter devono essere precettori e presidi: magari non durano tantissimo perché tengono la squadra in grande tensione, ma tecnici come Prandelli o Ancelotti non sono molto adatti. Ci vuole un precettore e Conte come frustino non scherza. L'anno prossimo Conte resterà: era un bravo allenatore, se vince quest'anno diventa un grande allenatore.