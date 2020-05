Sosa: “Inter, mi sono ricreduto: ha perso partite importanti ma è da scudetto. Su Conte…”

Ruben Sosa, ex calciatore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Footballnews24.it: “Se non si torna in campo non sarebbe corretto assegnare lo scudetto, penso che la soluzione migliore sia quella di proseguire il campionato tra qualche mese, quando sarà tutto tranquillo, giocando una partita ogni tre giorni. Il campionato deve andare avanti, ma non adesso. Sarei felice sia se lo vincesse l’Inter che se lo vincesse la Lazio, mi fa davvero piacere vedere che due squadre in cui ho giocato stiano lottando per lo scudetto“.

L’uruguaiano ha parlato della squadra di Conte e del tecnico nerazzurro: “L’Inter inizialmente non mi aveva convinto molto, poi mi sono ricreduto. Anche i nerazzurri avevano tutte le carte in regola, il problema è che hanno perso alcune partite importanti, ma questa squadra è da scudetto. Conte è un allenatore completo e ha a disposizione una squadra composta da campioni e da giocatori con molta esperienza“.