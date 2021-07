Sport: “Inter, accordo con Bellerin! C’è distanza con l’Arsenal: i dettagli”

Secondo il quotidiano spagnolo, i nerazzurri avrebbero raggiunto un accordo con il terzino dell'Arsenal

L'addio di Achraf Hakimi all'Inter sta per essere ufficializzato: l'esterno marocchino sosterrà infatti martedì le visite mediche con il Paris Saint-Germain per poi firmare un quinquennale con il club francese. Ecco che i nerazzurri avranno l'arduo compito di sostituire al meglio l'ex Borussia Dortmund e il nome che sembra più caldo sembra quello di Hector Bellerin, terzino destro dell'Arsenal. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Sport, infatti, Marotta e Ausilio avrebbero raggiunto un principio di accordo con il giocatore per portarlo a Milano: ora c'è dunque da trattare con i Gunners. Le parti, però, sono ancora distanti: l'Inter, spiega Sport, vorrebbe chiudere l'operazione in prestito con diritto di riscatto, mentre a Londra pretendono un trasferimento definitivo per circa 20-25 milioni di euro. Un passo importante dai nerazzurri è già però stato fatto: l'accordo con il giocatore, infatti, sembra già esserci.