Stramaccioni: “Inter, il tema è la discontinuità. Lautaro, momento giusto”

Stramaccioni, opinionista per DAZN, ha detto la sua su Lautaro Martinez che ha segnato contro il Lecce e sembra sempre più calato nel suo ruolo di capitano. «Mi è piaciuto tantissimo dopo la sconfitta contro il Bologna, per come ha parlato: duro ma positivo, da vero leader. Qui c'è l'effetto Mondiale: Dybala, Di Maria. Anche lui torna con consapevolezza di essere campione del mondo, nonostante un Mondiale non facile: è stato sostituito da Alvarez e poi è tornato nelle fasi finali. È arrivato a prendere al momento giusto la fascia di capitano dell'Inter», ha detto.

Mister Stramaccioni ha parlato anche del momento della squadra di Inzaghi: «Credo che i rimpianti dell'Interrispetto a questo campionato comincino dalla vittoria col Napoli, con una grande prova di forza la squadra nerazzurra aveva dato l'impressione che poteva andare a riprendere la capolista. Il tema discontinuità la fa da padrone. Sicuramente sarà importante la Champions e per il futuro sarà importante come la società interverrà per sistemare la squadra. In difesa si perde Skriniar e ci sono alcuni elementi che hanno un'età. In mezzo al campo si potrebbe pensare ad integrare il centrocampo attuale. Il tifoso interista, che è ambizioso, crea rammarico perché ha la potenzialità che non si è espressa come poteva, la sensazione sull'Inter è questa».