Inter, per annullare Giroud e Leao serve la “formula Napoli”. Inzaghi spinge su un tasto

"Quando associ le parole trasferta e Inter, poi li vicino dovrebbe esserci lo spazio anche per aggiungerne una terza: rischio. Perché la fase difensiva è un problema serio lontano da San Siro. E perché Leao e Giroud spaventano e neppure poco, considerati gli ultimi incroci con la squadra di Pioli. Venti dei 24 gol incassati dall'Inter in campionato sono arrivati nelle gare lontano da casa: il dato è troppo evidente e troppo ripetuto per poter essere considerato casuale. È una questione di caratteristiche di squadra, di atteggiamento complessivo e di attenzione che cala, che in fondo è la questione che più preoccupa lo staff tecnico, perché chiama in causa direttamente la testa dei giocatori. Non è giusto identificare solo con i tre difensori il problema, è chiaro", riporta La Gazzetta dello Sport.

"Ma è altrettanto evidente che è soprattutto da loro che passa la possibilità di annullare le giocate offensive del Milan. Skriniar, in particolare, dovrà guardare da vicino Leao, dominatore dell'ultima sfida in campionato. Un aiuto in questo senso arriva dal ricordo della sfida di 12 giorni fa contro il Napoli. Inzaghi vorrà ripetere con il portoghese del Milan quanto fatto con Kvaratskhelia: Skriniar in prima battuta, con l'aiuto dei raddoppi di Darmian in fascia. Il resto dovrà farlo Acerbi, con il compito di non far... "girare" Giroud. In fondo, l'obiettivo è ripetere quanto fatto nelle due gare di Coppa Italia della scorsa stagione, doppio clean sheet tra andata e ritorno della semifinale. Ed è su questo tasto che Inzaghi ha spinto molto negli ultimi giorni", aggiunge il quotidiano.