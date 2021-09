Superlega, dietrofront Uefa: cancellate le multe per Inter e le altre 7 società

La Uefa ha cancellato i pagamenti previsti dagli altri 9 club che si erano ritirati dalla Superlega, tra cui l'Inter

Nella serata di oggi la Uefa ha confermato ufficialmente, tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito, che la propria corte d'appello ha chiuso i procedimenti intentati nei confronti di Juventus, Real Madrid e Barcellona in seguito alla vicenda della Superlega.

Come riportato da Gianlucadimarzio.com,"la Uefa ha anche cancellato i pagamenti previsti dagli altri 9 club che si erano ritirati dalla Superlega. Fra questi anche Milan e Inter, che insieme ad altre sette società avevano accettato alcune "sanzioni" per essere entrate inizialmente nel progetto. Così recita la nota Uefa: "La Uefa non richiederà il pagamento di nessuna delle cifre offerte nelle dichiarazioni di maggio da parte dei club fino a che i procedimenti del tribunale di Madrid saranno effettivi".