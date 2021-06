Toni: “Lukaku-Ronaldo? Due campioni ma diversi. La differenza più evidente…”

L'ex attaccante italiano ha parlato dei due protagonisti di Belgio-Portogallo e si è soffermato sulle loro caratteristiche

Della sfida tra i due l'ex attaccante azzurro ha detto: «Un po' come Inter-Juve? Sono due campioni. CR7 ha fatto la storia ma l'attaccante nerazzurro è cresciuto molto, con Conte. Sono due attaccanti diversi. Ronaldo pensa solo a fare gol. Ha fatto già cinque gol all'Europeo, tre su rigore. Lukaku gioca anche molto per la squadra, è un lottatore, corre molto. Li abbiamo visti sfidarsi in campionato. Sarà una bella sfida anche all'Europeo».