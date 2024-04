Juric riflette sulla formazione migliore da mandare in campo per la sfida di oggi alle 12.30 a San Siro contro l'Inter

Juric riflette sulla formazione migliore da mandare in campo per la sfida di oggi alle 12.30 a San Siro contro l'Inter.

"Tameze sta per tornare a centrocampo. Nel reparto ci sarà il rientro di Samuele Ricci dopo aver scontato il turno di squalifica contro il Frosinone. Non ci sarà, invece, Linetty fermato per un turno dal giudice sportivo per cumulo di cartellini gialli. In difesa è atteso il ritorno da titolare di Matteo Lovato nella posizione di centrale di centrodestra: l’ultima volta in cui ha giocato dal primo minuto è stato il 22 febbraio nella sconfitta casalinga contro la Lazio", scrive La Gazzetta dello Sport.