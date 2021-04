UFFICIALE – Superlega, l’Atletico Madrid si chiama fuori: “Non ci sono i presupposti”

I madrileni sono il primo club spagnolo a rinunciare ufficialmente alla Superlega: "I meriti sportivi prevalgano su ogni altro criterio"

"Il Consiglio di Amministrazione dell'Atletico Madrid, riunitosi questo mercoledì mattina, ha deciso di comunicare formalmente alla Superlega e al resto dei club fondatori la propria decisione di non ufficializzare definitivamente la propria adesione al progetto. L'Atletico Madrid ha deciso lunedì scorso di aderire a questo progetto in risposta a circostanze che oggi non esistono più.